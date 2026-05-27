Rüstungsboom beschert deutscher Luft- und Raumfahrt Rekorde

(Reuters) - Angetrieben von einem Boom im Rüstungsgeschäft hat die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Beschäftigung erzielt. Der Branchenumsatz kletterte ‌um 19 Prozent auf 62 Milliarden Euro, wie der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) am ⁠Mittwoch ⁠mitteilte. Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf einen Höchststand von 130.000.

Besonders stark entwickelte sich die militärische Luftfahrt, deren Umsatz um 35 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro in die Höhe schoss. Größtes Segment ‌bleibt jedoch die zivile Luftfahrt ‌mit einem Zuwachs von 15 Prozent auf 45 Milliarden Euro. Auch die Raumfahrt legte um 17 Prozent ⁠auf 3,5 Milliarden Euro zu. Der Verband führte das ‌Wachstum auf die sicherheitspolitische ⁠Zeitenwende sowie eine hohe internationale Nachfrage nach der Überwindung der Covid-Krise zurück.

"Die Zahlen zeigen: Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist für Deutschland strategisch ‌relevant – wirtschaftlich, technologisch und ⁠sicherheitspolitisch", sagte BDLI-Präsident Michael Schöllhorn. ⁠Die Branche stehe jedoch vor großen Herausforderungen wie fragilen Lieferketten, steigendem internationalen Wettbewerbsdruck und einem hohen Bedarf an Fachkräften. Im vergangenen Jahr investierte die Industrie rund vier Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Die Exportquote lag bei 66 Prozent.