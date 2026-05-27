Märkte heute

Sandisk im Höhenflug, Iren hebt an, Zscaler rutscht

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Secunet, Aixtron, Hims & Hers, Norwegian Cruise Line, Eli Lilly, Marvell, Qualcomm, SanDisk, Salesforce, Arista Networks, Iren, Zscaler

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Sandisk: Barclays setzt ein Ausrufezeichen

Ein neues Overweight-Rating, ein massiv angehobenes Kursziel und langfristige Speicherverträge verändern die Wahrnehmung der Sandisk-Aktie. Entscheidend wird, ob der Markt die neue Preis- und Vertragslogik im NAND-Geschäft weiter honoriert.

Iren: Vom Bitcoin-Miner zur KI-Plattform?

Der Dell-Deal für Blackwell-Systeme, der Ausbau in Texas und die höhere ARR-Prognose rücken Iren stärker in den Kreis der AI-Infrastrukturwerte. Im Fokus steht die Frage, wie viel Wert der Markt künftig verfügbarem Strom und skalierbarer Rechenzentrumskapazität beimisst.

Zscaler: Gute Zahlen, schwierige Reaktion

Umsatz und Ergebnis lagen über den Erwartungen, doch der Ausblick und die niedrigere Free-Cashflow-Marge belasten die Stimmung. Wir schauen darauf, ob der Rücksetzer eher Bewertungsdruck oder ein Warnsignal für die operative Entwicklung von Zscaler ist.

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