Sandisk im Höhenflug, Iren hebt an, Zscaler rutscht

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Sandisk: Barclays setzt ein Ausrufezeichen

Ein neues Overweight-Rating, ein massiv angehobenes Kursziel und langfristige Speicherverträge verändern die Wahrnehmung der Sandisk-Aktie. Entscheidend wird, ob der Markt die neue Preis- und Vertragslogik im NAND-Geschäft weiter honoriert.

Iren: Vom Bitcoin-Miner zur KI-Plattform?

Der Dell-Deal für Blackwell-Systeme, der Ausbau in Texas und die höhere ARR-Prognose rücken Iren stärker in den Kreis der AI-Infrastrukturwerte. Im Fokus steht die Frage, wie viel Wert der Markt künftig verfügbarem Strom und skalierbarer Rechenzentrumskapazität beimisst.

Zscaler: Gute Zahlen, schwierige Reaktion

Umsatz und Ergebnis lagen über den Erwartungen, doch der Ausblick und die niedrigere Free-Cashflow-Marge belasten die Stimmung. Wir schauen darauf, ob der Rücksetzer eher Bewertungsdruck oder ein Warnsignal für die operative Entwicklung von Zscaler ist.