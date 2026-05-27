SAP: So wird das Unternehmen zum KI-Gewinner. Comeback-Chance für die Aktie!

Die Angst vor einer „SaaS-Apokalypse“ durch künstliche Intelligenz erweist sich als unbegründet, wie jüngste Daten von Workday, Atlassian und Zoom Video bestätigen. Während der Markt den Niedergang traditioneller Software-Riesen einpreiste, positioniert sich SAP mit seiner neuen Business AI Plattform als zentraler Profiteur der Tech-Revolution. Angesichts einer geplanten Gewinnbeschleunigung und eines moderaten 18,3er KGVs ist SAP alles andere als ein KI-Verlierer.
Software-Unternehmen bestätigen den Niedergang der Branche bisher nicht
Monatelang ging an der Börse das Gespenst der „SaaS-Apokalypse“ um. Die These: Künstliche Intelligenz (KI) werde traditionelle Softwareanwendungen überflüssig machen, da maßgeschneiderte KI-Agenten die Aufgaben etablierter Plattformen übernehmen. Doch ein Blick auf die Realität der Tech-Branche zeichnet ein völlig anderes Bild. Die jüngsten Quartalszahlen von Branchengrößen wie Workday, Nemetschek und Zoom Video zeigen keinerlei Anzeichen einer KI-Disruption. Im Gegenteil, die Geschäfte laufen stabil. Dieser Trend spiegelt die robusten Ergebnisse wider, die zuvor bereits von Monday.com, Atlassian und Datadog vorgelegt wurden. Für den gebeutelten Software-Sektor signalisiert dies erhebliches Erholungspotenzial. Deutlich wird das beim europäischen Software-Schwergewicht SAP.
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