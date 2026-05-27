Schaeffler arbeitet mit Spire bei Satelliten zusammen

Berlin, 27. ⁠Mai (Reuters) - Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler steigt in das Raumfahrtgeschäft ein und hat dazu eine Absichtserklärung über eine Zusammenarbeit mit dem Satellitenhersteller Spire vereinbart. Dabei ‌gehe es in erster Linie um den Aufbau von Lieferketten für Satellitensysteme, teilte Schaeffler am Mittwoch mit. ⁠Die ⁠beiden Unternehmen beabsichtigten, bis Ende des Jahrzehnts ein eigenständiges europäisches Geschäftsfeld im Raumfahrtbereich aufzubauen, das sich für Missionen in den Bereichen Verteidigung, Wetter, zivile Sicherheit und kritische Infrastruktur eigne.

Schaeffler liefert dabei unter anderem ‌Reaktionsräder, die benötigt werden, um die ‌Position der Satelliten zu steuern. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld sprach von einer Win-Win-Situation für die beiden Unternehmen. In einem ⁠ersten Schritt gehe es um kleinere Stückzahlen. "Unsere Ambition ist ‌es, bis 2030 auf ⁠einen Umsatz aus der Partnerschaft von rund 250 Millionen Euro zu kommen."

Derzeit erwirtschaftet Schaeffler den größten Teil seines Umsatzes im Autogeschäft. Rosenfeld setzt ‌zugleich auf neue Geschäftsfelder, ⁠etwa in der Raumfahrt, Rüstung ⁠und mit menschenähnlichen Robotern für die Industrie. Diese Geschäfte sollten bis 2035 einen Anteil von zehn Prozent am Gesamtumsatz ausmachen, sagte Rosenfeld. Die Zusammenarbeit mit Spire sei ein wichtiger Beitrag dazu. Schaeffler sei dabei offen für andere Unternehmen aus der Raumfahrtbranche.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)