Steuerstreit um Whisky: Indien fordert von Pernod rund 300 Millionen Dollar

Neu Delhi, ⁠27. Mai (Reuters) - Dem französischen Spirituosenkonzern Pernod Ricard droht in Indien eine millionenschwere Steuernachzahlung. Indische Ermittler werfen dem Hersteller von Chivas-Regal-Whisky und Absolut Vodka vor, das Alter und die Zusammensetzung seiner Scotch-Whisky-Importe verschleiert zu haben, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. ‌Ziel sei es gewesen, deren wahren Wert zu verbergen und niedrigere Zölle zu zahlen. Die Behörden fordern eine Rückzahlung von 314 Millionen Dollar (270 Millionen ⁠Euro). Der ⁠Konzern wehrt sich nun juristisch gegen die Vorwürfe. Pernod Ricard wies in einer Stellungnahme jegliches Fehlverhalten zurück. Man sei allen Vorschriften nachgekommen und zuversichtlich, die eigene Position vor Gericht durchsetzen zu können, hieß es.

Den Ermittlern zufolge hat Pernod seine Angaben "absichtlich verkompliziert". Dazu seien interne Codenamen für Malze verwendet ‌worden, um den Zollbehörden einen Vergleich mit den ‌Importen von Konkurrenten zu erschweren. Die Ermittler gehen davon aus, dass Pernod den Wert seiner importierten Konzentrate um 67,49 Prozent zu niedrig angegeben hat, um den ⁠geltenden Zollsatz von 150 Prozent zu umgehen. Pernod hält dagegen, die Behörden hätten ‌die Importe zu Unrecht nur mit ⁠denen eines einzigen, teureren Wettbewerbers verglichen. Zudem habe man keinen Zugang zu allen für die Untersuchung relevanten Preisdaten erhalten, was die Grundsätze eines fairen Verfahrens verletze.

Der Streit ist für den Konzern von hoher ‌Bedeutung. Indien ist für Pernod nach ⁠Volumen der größte Markt weltweit. Sollte ⁠das Unternehmen den Rechtsstreit verlieren, könnte sich die Gesamtsumme inklusive Strafen auf mehr als 600 Millionen Dollar belaufen. Dies entspräche einem Fünftel des letztjährigen Indien-Umsatzes von 2,9 Milliarden Dollar und dem Dreifachen des Gewinns. Der Steuerstreit, der bereits seit 2014 andauert, ist nicht das einzige rechtliche Problem für Pernod in dem Land. Der Konzern sieht sich auch einem Kartellverfahren und einem Verkaufsverbot in der Hauptstadt Neu-Delhi ausgesetzt.

(Bericht von Aditya Kalra; ⁠geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)