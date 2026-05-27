TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen 09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung 10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung 10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung 10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung 11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung 12:30 CHN: PDD Holdings (u.a. Temu), Q1-Zahlen 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen 14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag 15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung 16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche) 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung 19:00 USA: Meta, Hauptversammlung 22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen 22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Tonies, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 04:00 NZD: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26 18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Sachverständigenrat Wirtschaft veröffentlicht Frühjahrsgutachten 2026 10:00 DEU: Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht Finanzstabilitätsbericht + Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos CHN: EU-Handelskammer legt Stimmungsbericht zu China vor CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos RUS: Kremlchef Wladimir Putin auf Staatsbesuch in der zentraasiatischen Republik Kasachstan und beim Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion

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