TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 28. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung 10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung 10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung 11:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk (online) 12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung 13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen 15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung 17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen 20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung 22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen AUT: Vienna Insurance Group, Q1-Zahlen AUT: CPI Europe, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 NOR: BIP Q1/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26 09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 5/26 12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26 14:30 USA: Realeinkommen 4/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 4/26 18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm DEU: Treffen der Finanzminister aus den sechs wirtschaftsstärksten EU-Ländern Die Finanzminister aus Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Deutschland beraten in Berlin. + 15.00 Statement Finanzminister Klingbeil BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos + 14.15 Pk mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas

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