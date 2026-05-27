TecDAX® - Ausrufezeichen neues Allzeithoch!

Der TecDAX® ist technisch gesehen einen Schritt weiter als der große Bruder: Mit dem Vorstoß in „uncharted territory“ und dem damit verbundenen neuen Allzeithoch (4.101 Punkte) liefert das Technologie-Aktienbarometer eines der stärksten Signale der Charttechnik (siehe Chart). Neue Hochs bedeuten, dass oberhalb keine „Altlasten“ in Form früherer Widerstände mehr bestehen, was eine Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends begünstigt. Charttechnisch müssen wir nochmals auf die zentrale Schlüsselmarke bei 4.000 Punkten zurückkommen. Dank des jüngsten Ausbruchs kann die Kursentwicklung seit November 2024 zudem als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen 3.300 und 4.000 Punkten interpretiert werden. Entsprechend ergibt sich aus der Höhe der Tradingrange perspektivisch ein Kursziel von 4.700 Punkten. Auch diverse Indikatoren bestätigen das konstruktive Bild. So generieren MACD und Aroon gerade synchron neue Einstiegssignale: Während der MACD für ein zunehmendes Momentum spricht, dokumentiert der Aroon eine idealtypische Trendstruktur mit dominierenden neuen Hochs. Um den beschriebenen Ausbruch indes nicht zu gefährden, sollte der TecDAX® zukünftig nicht mehr unter das 2025er-Hoch bei 3.995 Punkten zurückfallen.

TecDAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TecDAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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