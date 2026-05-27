Trading-Chance USD/YEN: 67% Trefferquote

Seit Jahresbeginn hat sich der Japanische Yen effektiv nicht bewegt. Wir notieren heute exakt dort, wo der Kurs zum Auftakt 2026 auch stand. Doch nun steht ein saisonal signifikanter Jahresabschnitt bevor, für den sich alljährlich eine Trading-Gelegenheit eröffnet. Welche das ist, erläutern wir später im Artikel. Zunächst wollen wir aber ein besseres fundamentales Verständnis für eine der weltweit wichtigsten Währungen schaffen.

Good to know about Yen

Der japanische Yen ist weit mehr als nur das gesetzliche Zahlungsmittel einer der größten Volkswirtschaften der Erde; er fungiert als eine der tragenden Säulen und am häufigsten gehandelten Währungen im globalen Finanzsystem. Traditionell galt diese Währung in turbulenten geopolitischen Zeiten als sicherer Hafen für Investoren weltweit. Diese Sonderrolle resultiert vor allem daraus, dass das asiatische Inselreich über Jahrzehnte hinweg gewaltige Vermögenswerte im Ausland angehäuft hat, was international großes Vertrauen genoss. Allerdings führt die anhaltende Tiefzinspolitik der heimischen Notenbank im Vergleich zu den deutlich höheren Zinssätzen in den USA und Europa dazu, dass viel Kapital aus dem Land abfließt. Investoren stoßen ihre Bestände ab, um ihr Geld in Regionen mit attraktiveren Renditen anzulegen, was den Außenwert der Landeswährung auf historische Tiefstände gedrückt hat. Diese Dynamik ist untrennbar mit der Tatsache verbunden, dass das Land der weltweit größte ausländische Gläubiger der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Staatliche Institutionen, Pensionskassen und die Zentralbank halten gemeinsam US-Staatsanleihen im Wert von weit über einer Billion Dollar. Diese gigantischen Bestände wurden über Jahrzehnte strategisch aufgebaut.

Als klassische Exportnation ist das Land darauf angewiesen, dass die eigenen Produkte wie Autos und Maschinen auf dem Weltmarkt erschwinglich bleiben. Um eine zu starke Aufwertung des eigenen Geldes zu verhindern, kaufte die Notenbank in der Vergangenheit in großem Stil US-Dollar auf und parkte diese Gelder in den vermeintlich sicheren und verzinsten amerikanischen Staatspapieren. Zudem bot der amerikanische Anleihemarkt heimischen Großinvestoren schlicht eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt noch nennenswerte Renditen zu erwirtschaften, während im eigenen Land eine Null- und Negativzinspolitik herrschte. Dieses immense Portfolio an amerikanischen Schulden birgt jedoch eine erhebliche Sprengkraft für die globale Finanzstabilität und wird von Experten oft als wirtschaftliches Druckmittel bezeichnet. Wenn der Druck auf die heimische Währung durch die Zinsdifferenz zu groß wird und die Importpreise für Energie und Rohstoffe im Inland drastisch steigen, geraten die Währungshüter in Zugzwang. Um den rasanten Verfall auf den Devisenmärkten aufzuhalten, müssen sie intervenieren und Liquidität bereitstellen.

Da dafür enorme Mengen an US-Dollar benötigt werden, bleibt oft kein anderer Ausweg, als Teile der amerikanischen Staatsanleihen auf dem freien Markt zu verkaufen. Ein massenhafter Abverkauf dieser Papiere durch den größten ausländischen Gläubiger hätte jedoch fatale Kettenreaktionen zur Folge. Wenn das Angebot an US-Anleihen plötzlich drastisch steigt, brechen deren Kurse ein, was im Gegenzug die amerikanischen Marktzinsen und Renditen massiv in die Höhe treibt. Höhere Zinsen in den USA bedeuten wiederum, dass sich die amerikanische Regierung, aber auch Unternehmen und Verbraucher, nur noch zu deutlich schlechteren Konditionen Geld leihen können. Dies könnte die größte Wirtschaftsmacht der Welt ausbremsen und Schockwellen durch die globalen Aktien- und Finanzmärkte jagen. Somit befindet sich die Führung in Tokio in einem permanenten wirtschaftlichen Spagat, bei dem jeder Schritt zur Stabilisierung der heimischen Lage das Potenzial hat, das internationale Gefüge ins Wanken zu bringen.

Saisonales Setup mit fast 67 Prozent Trefferquote

In den letzten 18 Jahren stieg der Yen gegenüber dem US-Dollar in zwei Drittel der Fälle von Ende Mai bis Mitte September an. Genau genommen ist der Einstieg klassisch zum Handelsbeginn am 25. Mai und der Exit zum Handelsende am 15. September eines jeden Jahres. Mit diesen saisonalen Parametern wurden bei nur 10.800 Dollar Draw Down 45.876 Dollar Profit erwirtschaftet. Der Profit-Factor dieses Setups beziffert sich auf 3,57.

Quelle: www.tradingview.com

Erklärung der Saisonalität

Dass sich der Außenwert der japanischen Landeswährung in den Sommermonaten – genauer gesagt zwischen Ende Mai und Mitte September – regelmäßig spürbar festigt, ist ein bekanntes Phänomen an den Devisenmärkten. Diese wiederkehrende Stärke lässt sich auf ein Zusammenspiel aus saisonalen Unternehmensentscheidungen, der Strukturierung globaler Investitionen und den typischen Verhaltensmustern an den internationalen Finanzmärkten in den Sommermonaten zurückführen. Hier sind die drei wesentlichen Gründe für diese zyklische Aufwertung:

1. Die Rückführung von Auslandsgewinnen (Repatriierung)

Ein wesentlicher Treiber für diese saisonale Bewegung liegt im Verhalten der großen japanischen Exportkonzerne und institutionellen Investoren. Viele dieser Unternehmen erwirtschaften im Frühjahr und Frühsommer massive Gewinne im Ausland, insbesondere in den USA und Europa. Wenn das Ende des ersten Geschäftshalbjahres im September näher rückt, beginnen diese Konzerne damit, ihre im Ausland angehäuften Devisengewinne in die Heimat zurückzuholen. Um diese Gewinne in den Bilanzen verbuchen und Dividenden ausschütten zu können, müssen ausländische Währungen wie der US-Dollar oder der Euro in großem Stil verkauft und im Gegenzug die heimische Währung gekauft werden. Diese massive, konzentrierte Nachfrage im Sommer übt einen spürbaren Aufwärtsdruck auf den Kurs aus.

2. Die Auflösung von Spekulationsgeschäften (Carry-Trade-Saisonalität)

Das eingangs erwähnte Zinsgefälle macht die japanische Währung zur perfekten Basis für sogenannte Carry Trades. Dabei leihen sich internationale Investoren billiges Geld in Tokio, tauschen es um und legen es in höher verzinsten Regionen der Welt an. Im Sommer ändert sich jedoch häufig das Risikobewusstsein an den Märkten. Die Sommermonate sind historisch anfälliger für Korrekturen an den weltweiten Aktienmärkten. Sobald die Kurse an den Börsen wackeln oder die Volatilität steigt, flüchten Investoren aus riskanten Geschäften. Um diese Carry Trades abzuwickeln, müssen die Investoren ihre ausländischen Anlagen verkaufen und die geliehene japanische Währung zurückkaufen, um die Kredite zu tilgen. Dieser kollektive Rückkaufprozess im Sommer wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Aufwertung der Währung.

3. Das Phänomen der "Sommer-Illiquidität"

Zwischen Juni und August herrscht an den globalen Finanzplätzen die klassische Urlaubszeit, weshalb das Handelsvolumen an den Devisenmärkten spürbar dünner ist als im Rest des Jahres. Wenn der Markt weniger liquide ist, haben bereits kleinere Kapitalströme eine weitaus größere Hebelwirkung auf die Wechselkurse. Trifft die oben beschriebene Repatriierung der Konzerne oder eine marktweite Risikoaversion auf einen ohnehin dünnen Sommermarkt, schlagen diese Bewegungen voll durch. Da in Phasen globaler Unsicherheit zusätzlich der Status als traditionell sicherer Hafen greift, verstärkt sich der Aufwärtstrend in diesem spezifischen Zeitfenster fast von selbst. Erst im Herbst, wenn die Händler an ihre Schreibtische zurückkehren, die Bilanzen des Halbjahres gezogen sind und die globale Risikofreude wieder zunimmt, normalisieren sich die Kapitalströme meist wieder, wodurch der saisonale Höhenflug Mitte September in der Regel sein Ende findet.

Fazit

Für die bevorstehenden Monate hat eine Position Long Yen bei gleichzeitigem Short USD überdurchschnittlich gute Chancen. Entsprechend haben wir für die heutige Trading-Chance ein Produkt Short auf USD/YEN ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf USD/YEN

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 176,7766 Yen. Bei einem aktuellen Kurs von 159,42 Yen ergibt sich somit ein Hebel von 9,15. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PN8J5Q.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: keine

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf USD/YEN

Basiswert USD/YEN WKN PN8J5Q ISIN DE000PN8J5Q3 Basispreis 176,7766 Yen K.O.-Schwelle 176,7766 Yen Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 9,15 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.