Trotz Probleme mit Stellwerk: Keine überfüllten Züge

LÜNEBURG (dpa-AFX) - Nach dem Ausfall eines Stellwerks nahe Lüneburg in Niedersachsen hat die Deutsche Bahn am Abend nicht mit überfüllten Zügen im Fernverkehr zwischen Berlin und Hamburg zu kämpfen. Das Fahrgastaufkommen halte sich in Grenzen, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gebe keine Probleme.

Seit Mittwochnachmittag kommt es laut Bahn auf der wichtigen Strecke zu Verspätungen und Ausfällen. ICE-Züge verkehren demnach auf der Strecke aktuell nur alle zwei Stunden. Reisende sollten alternativ die Route über Hannover nutzen und sind damit länger unterwegs.

Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg wurde seit August 2025 generalsaniert und gesperrt. Seit dem 15. Mai ist ein Teil wieder freigegeben, am 14. Juni soll die ganze Strecke wieder befahrbar sein.

Die technische Störung werde voraussichtlich erst am Donnerstag im Laufe des Tages behoben, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Wann genau alle Züge wieder nach Fahrplan fahren, stand am Mittwochabend nicht fest. Man gehe von einem technischen Defekt aus, sagte der Sprecher./cht/DP/men