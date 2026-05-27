Trump: Habe ärztliche Untersuchung mit besten Ergebnissen bestanden

Washington, 26. ⁠Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat sich einer ärztlichen Untersuchung unterzogen und diese nach eigenen Angaben mit besten Ergebnissen abgeschlossen. Alles sei perfekt verlaufen, erklärte der Republikaner, der im kommenden Monat 80 Jahre alt wird, am Dienstag ‌auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er nannte aber keine Details zu der Routineuntersuchung im Militärkrankenhaus Walter Reed. Es war sein dritter Besuch ⁠in der ⁠Klinik innerhalb von 13 Monaten. Der Gesundheitszustand des Präsidenten steht seit einem Jahr verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem Bilder von einem Hautausschlag am Hals, geschwollenen Knöcheln und einer blauen Hand aufgetaucht waren.

Das Präsidialamt in Washington hatte die gesundheitlichen Auffälligkeiten in der Vergangenheit als ‌harmlos eingestuft. Trump nutzt Leibarzt Sean Barbabella zufolge ‌eine handelsübliche Creme zur Vorbeugung gegen den Ausschlag. Die geschwollenen Beine stammten von einem weit verbreiteten Venenleiden, teilte Sprecherin Karoline Leavitt mit. Trump hatte ⁠im Oktober zudem eine Magnetresonanztomographie (MRT) vornehmen lassen. Dies ist medizinischen Experten zufolge ‌bei Routineuntersuchungen unüblich. Trump erklärte, der ⁠Arzt habe das beste Ergebnis gesehen, das dieser je als Mediziner zu Gesicht bekommen habe. Barbabella bescheinigte dem Präsidenten nach einer früheren Untersuchung ein Herz, das etwa 14 Jahre jüngeren Menschen ‌entspreche.

Trump stellt sich oft als ⁠energischer und fitter dar als sein ⁠demokratischer Vorgänger Joe Biden, der im vergangenen Jahr im Alter von 82 Jahren aus dem Amt geschieden war. Trump spielt regelmäßig Golf. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. erklärte kürzlich, Trump laufe bei jeder Runde 14,5 Kilometer. "Wenn ich nicht den Golfwagen benutze", scherzte Trump daraufhin. Er wies zudem Kritik zurück, er sei bei mehreren Treffen eingeschlafen. Er habe lediglich die Augen geschlossen, weil ihm langweilig gewesen ⁠sei, sagte er im Februar.

(Bericht von Bo Erickson, geschrieben von Hans Busemann. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)