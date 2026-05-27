Umbau der Stromnetze - Besitzer von Solaranlagen sollen mehr zahlen

Düsseldorf/Berlin, 27. Mai (Reuters) - ⁠Die Bundesnetzagentur will die milliardenschweren Kosten für die deutschen Stromnetze von 2029 an grundlegend neu verteilen. Betreiber von Solaranlagen auf dem Hausdach und von großen Kraftwerken sollen sich stärker an den Kosten beteiligen. Das geht aus einem Konzept hervor, das die Behörde am Mittwoch in Bonn vorstellte. Für die meisten Privathaushalte ohne eigene Stromerzeugung soll sich indes wenig ändern. Jährlich geht es ‌um die Verteilung von Netzkosten von rund 37 Milliarden Euro, die etwa 30 Prozent der Stromrechnung eines Haushalts ausmachen.

Die Reform ist nötig, weil die bisherigen Regeln nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs Ende 2028 auslaufen. Das aus ⁠dem Jahr 2005 ⁠stammende Regelwerk gilt angesichts der Energiewende mit dem Ausbau der Stromerzeugung aus Sonne und Wind und Millionen von privaten Solaranlagen zudem als veraltet.

"Wer seinen Strom selbst erzeugt, trägt bisher weniger zur Finanzierung des Netzes bei", sagte Behördenchef Klaus Müller. Aber auch dieser verlasse sich auf das Netz, wenn die Sonne nicht scheine und der Speicher leer sei. "Wir wollen Stromerzeuger deswegen ein wenig stärker an den Kosten beteiligen. Das ist ein Gebot der Fairness."

BEHÖRDEN: KOSTEN VON ETWA 100 EURO ‌FÜR DACH-SOLARANLAGEN

Für die rund 40 Millionen Haushaltskunden ohne eigene Erzeugungsanlage ändert sich ‌wenig. Neu ist, dass Verbraucher, die etwa auf dem Dach Strom erzeugen, einen höheren jährlichen Grundpreis zahlen sollen. Sie beziehen weniger Strom aus dem Netz und zahlen daher bislang weniger Netzentgelte als Verbraucher ohne eigene Solaranlage. Die Mehrbelastung soll aber laut Behörde unter ⁠100 Euro pro Jahr liegen. Steckersolargeräte wie Balkon-Kraftwerke sollen davon ausgenommen werden.

Erstmals sollen auch Betreiber von großen Erzeugungsanlagen wie Wind- ‌und Solarparks für die Netznutzung zahlen. Die Netzagentur spricht von ⁠einer moderaten Gebühr auf die installierte Leistung, die das Potenzial habe, jährlich bis zu zwei Milliarden Euro zu den Netzkosten beizutragen. Für bestehende Anlagen soll es einen Vertrauensschutz von 20 Jahren seit Inbetriebnahme geben. Auch Stromspeicher sollen künftig einen solchen leistungsbezogenen Beitrag zur Netzfinanzierung leisten. Für Großverbraucher aus der Industrie wird ein ‌neues Modell auf Basis einer bestellten Netzkapazität eingeführt. Dies soll Anreize ⁠für flexibles, netzschonendes Verhalten schaffen.

Einen formellen Vorschlag will ⁠die Behörde im Sommer machen. Derzeit gebe es nur einen vorläufigen Meinungsstand, dem zahlreiche Expertenanhörungen und Konsultationen vorausgegangen seien. Bis Ende 2026 soll die Reform beschlossen sein, damit bis zur Umsetzung zwei Jahre Zeit bleiben.

Der Verband kommunaler Unternehmen bewertete die Vorschläge als in Teilen positiv. Vor allem der Vertrauensschutz für bestehende Batteriespeicher stärke die Investitionssicherheit, erklärte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Kritisch sieht der Verband aber dynamische Netzentgelte. Diese will die Behörde allerdings frühestens ab 2030 einführen.

Scharfe Kritik kam von den Grünen. Die Zusatzgebühr für private Haushalte mit eigener Stromerzeugung treibe die Bürger-Solaranlagen in die Unwirtschaftlichkeit, kritisierte ihr energiepolitischer Sprecher Michael Kellner. Dies sei im Zusammenspiel mit den Plänen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Streichung ⁠der Solarförderung "ein Sturm gegen kleine Solaranlagen". Zudem leide die Planungssicherheit für neue Wind- und Solarparks.

(Bericht von Tom Käckenhoff und Holger Hansen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)