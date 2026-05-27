Ungarn bleibt Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs

Budapest, 27. ⁠Mai (Reuters) - Ungarn bleibt nun doch Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs. Das Parlament in Budapest beschloss am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz und machte damit eine Entscheidung der rechtsnationalen ‌Vorgängerregierung unter Viktor Orban aus dem Jahr 2025 rückgängig. Der neue Ministerpräsident Peter Magyar hatte versprochen, den ⁠Austrittsprozess ⁠zu stoppen und das Land in der Institution zu halten. Magyar und seine Mitte-Rechts-Partei Tisza hatten Orban und dessen Fidesz-Partei bei der Parlamentswahl im vergangenen Monat abgelöst. Orbans Regierung hatte den Austritt im ‌April 2025 beschlossen und das Gericht ‌als "politisch" bezeichnet.

Orbans Austrittsankündigung folgte damals kurz auf einen Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Ungarn. Netanjahu war ⁠trotz eines Haftbefehls des Strafgerichtshofs wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen während ‌des Gaza-Krieges eingereist. Ungarn hatte ⁠eine Festnahme abgelehnt und den Haftbefehl als "dreist" bezeichnet.

In dem neuen Gesetz heißt es nun, im Interesse des internationalen Friedens und der Sicherheit sowie ‌zum Schutz der Menschenrechte ⁠sei es notwendig, die ⁠Verantwortlichen für die schwersten internationalen Verbrechen vor einem internationalen Gericht zur Rechenschaft zu ziehen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag war vor mehr als zwei Jahrzehnten gegründet worden, um Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord zu verfolgen.

(Bericht von Krisztina Than, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)