US-Regierung erwägt Stopp der Zollabfertigung in "Sanctuary Cities"

Washington, 27. ⁠Mai (Reuters) - Die US-Regierung prüft Pläne für eine Einstellung der Zoll- und Grenzkontrollen für internationale Reisende und Fracht an großen Flughäfen von Städten, die sich dem verschärften Kurs von Präsident Donald Trump in der Einwanderungspolitik widersetzen. Es sei nicht hinnehmbar, internationale Flüge in ‌Städten abzufertigen, in denen "lokale, radikal linke Demokraten" die Arbeit der Bundesbehörden behinderten, sagte Heimatschutzminister Markwayne Mullin dem Fernsehsender Fox News am Dienstag. Eine Entscheidung sei noch ⁠nicht gefallen. ⁠Betroffen wären Metropolen wie New York, Los Angeles und Chicago, die sich weigern, mit den Bundesbehörden bei der Abschiebung von Einwanderern ohne gültige Papiere zusammenzuarbeiten. Die Maßnahme könnte den internationalen Flugverkehr und Handel in von Demokraten regierten Bundesstaaten weitgehend lahmlegen.

Mullins Äußerungen kommen kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft im Juni, zu der Millionen ‌Touristen in den USA erwartet werden. Er hatte ‌bereits im April damit gedroht. Das Magazin "The Atlantic" hatte unter Berufung auf Insider berichtet, dass eine solche Maßnahme zu einem Zeitpunkt nach der Fußball-WM erfolgen könnte. Konkret richtet sich ⁠Mullins Drohung gegen die sogenannten Sanctuary Cities (Zufluchtsstädte). Damit sind Städte gemeint, die die Zusammenarbeit ‌mit den Bundesbehörden verweigern, wenn diese im ⁠Auftrag der Regierung gegen Einwanderer vorgehen, vor allem solche, die keinen legalen Aufenthaltsstatus haben. Zu diesen Städten werden auch Seattle, San Francisco, Denver und Philadelphia gezählt.

Die US-Reisebranche reagierte bereits besorgt auf die Pläne. Der Branchenverband ‌U.S. Travel Association warnte vor schweren Folgen ⁠für den Tourismus und die Wirtschaft. Allein ⁠an den drei großen Flughäfen im Großraum New York kamen im vergangenen Jahr mehr als 50 Millionen Passagiere aus dem Ausland an. Der Luftfahrtverband Airlines for America erklärte zudem, ein Abzug der Beamten der Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP würde den Betrieb der Fluggesellschaften und die Abwicklung von Luftfracht erheblich stören. Die Demokraten fordern hingegen Reformen der Bundesbehörden und verweisen unter anderem auf den Tod von zwei US-Bürgern bei Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE im Januar in Minneapolis.

(Bericht ⁠von David Shepardson, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)