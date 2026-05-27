Wacker Chemie trennt sich von Anteilen an Siltronic

Berlin, ⁠26. Mai (Reuters) - Der bayerische Spezialchemiekonzern Wacker hat sich von Anteilen am Chip-Zulieferer Siltronic getrennt. Über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren seien 2,1 Millionen Siltronic-Aktien verkauft werden, ‌wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Der Bruttoerlös für Wacker betrage rund 188 Millionen Euro. ⁠Die ⁠Papiere wurden demnach zum Stückpreis von 89,35 Euro veräußert. Wacker-Aktien hatten am Dienstag auf Xetra mit 97,05 Euro geschlossen. Nach Bekanntwerden des Verkaufsvorhabens bröckelten sie im späten Handel aber ‌ab bis auf 90,35 Euro.

Die ‌Platzierung entspreche sieben Prozent des Grundkapitals von Siltronic, teilte Wacker weiter mit. Der Anteil von Wacker ⁠reduziere sich damit auf rund 24 Prozent. "Wir sind ‌mit der Entwicklung von ⁠Siltronic sehr zufrieden und unterstützen weiterhin die Strategie des Unternehmens", erklärte Wacker-Chef Christian Hartel. "Mit dem Erlös aus der Transaktion stärken ‌wir unsere Finanzlage ⁠und schaffen zusätzlichen Spielraum, um ⁠in künftiges Wachstum zu investieren." Gleichzeitig bleibe Wacker der größte Anteilseigner von Siltronic.

Wacker leidet unter der Branchenkrise und ist deswegen auf Sparkurs. Dabei sollen insgesamt rund 1500 Stellen abgebaut werden, vor allem in Deutschland.