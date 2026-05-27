Wirtschaftsweise sehen Sozialbeiträge bis 2040 bei fast 50 Prozent

Berlin, 27. ⁠Mai (Reuters) - Der Sachverständigenrat Wirtschaft warnt angesichts der demografischen Alterung vor einem drastischen Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge. Ohne Reformen werde der Gesamtbeitragssatz von derzeit 42,3 Prozent auf knapp 50 Prozent im Jahr 2040 steigen, heißt es in dem am Mittwoch vorgelegten Frühjahrsgutachten der fünf Ökonominnen ‌und Ökonomen. Durch die Alterung der Gesellschaft stünden immer mehr Leistungsempfängern immer weniger Beitragszahler gegenüber. Bereits 2030 sei mit einem Gesamtbeitrag von 45,4 Prozent zu ⁠rechnen, den Arbeitgeber ⁠und Beschäftigte bezogen auf den Bruttolohn aufbringen müssten. Höhere Beiträge verringerten das verfügbare Einkommen und erhöhten die Arbeitskosten, was das Wirtschaftswachstum bremse.

Um den Ausgabenanstieg zu dämpfen, schlagen die Expertinnen und Experten eine Reihe von Reformen vor. Das von der Bundesregierung vorgeschlagene Sparpaket für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist dabei noch nicht berücksichtigt. In der ‌Krankenversicherung sollten demnach Strukturreformen im Krankenhaussektor für mehr ‌Effizienz sorgen. Die Preisbildung für Arzneimittel müsse konsequenter am Nutzen ausgerichtet werden. In der Pflegeversicherung empfiehlt der Rat, den Zugang zu Leistungen auf das fachlich empfohlene Maß zurückzuführen.

Für die ⁠Rentenversicherung wird vorgeschlagen, den Anstieg der Renten durch eine Stärkung des Nachhaltigkeitsfaktors zu dämpfen. ‌Dieser koppelt die jährliche Rentenanpassung an das ⁠Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern. Mit dem Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031 hat die schwarz-rote Koalition diesen Faktor aber faktisch ausgehebelt.

RAT: EINNAHMEN ETWA DURCH LÄNGERES ARBEITEN ERHÖHEN

Auf der Einnahmenseite sehen die ‌Wirtschaftsweisen ebenfalls Handlungsbedarf. Zur Stabilisierung schlagen sie ⁠Maßnahmen vor, die das Arbeitsvolumen vergrößern. Dazu ⁠zählt eine Verlängerung der Erwerbsphase, etwa durch eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, das nach geltendem Recht bis 2031 auf 67 Jahre steigt. Der Rat plädiert auch für eine Abschaffung des Ehegattensplittings sowie von Minijobs.

Zudem sollten laut den Ökonomen gesamtgesellschaftliche Leistungen der Sozialversicherungen vollständig aus Steuermitteln finanziert werden. Dazu zählen die Experten beispielsweise die Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der Rente sowie die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern in der GKV. Für die Krankenversicherung wird zudem die Prüfung einer ⁠Einbeziehung von Beamten angeregt.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)