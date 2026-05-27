Wirtschaftsweise senken Konjunkturprognose

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsweisen erwarten in diesem Jahr wegen der Auswirkungen des Iran-Kriegs nur ein Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft von 0,5 Prozent. Im vergangenen Herbst hatte der Sachverständigenrat noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent gerechnet./hoe/DP/jsl

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