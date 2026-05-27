Wirtschaftsweise senken Prognose - bei längerem Iran-Krieg kaum noch Wachstum

Berlin, 27. Mai (Reuters) - ⁠Wegen des Konflikts im Nahen Osten senken nun auch die Wirtschaftsweisen ihre Prognose für das Wachstum in Deutschland. "Der Iran-Krieg und der dadurch ausgelöste starke Anstieg der Rohöl- und Gaspreise sowie die US-Handelspolitik belasten die konjunkturelle Entwicklung", erklärten die fünf Top-Ökonomen am Mittwoch in ihrem Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung. In diesem Jahr werde das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 0,5 Prozent ‌steigen und damit nicht mehr wie noch im November erwartet um 0,9 Prozent. Für 2027 rechnet der Sachverständigenrat mit 0,8 Prozent Wachstum. Die hohen Energiepreise bremsten die Kaufkraft der privaten Haushalte und damit den Konsum der ⁠Deutschen. Zudem dürfte ⁠die Inflation im Jahresschnitt auf 3,0 (2025: 2,2) Prozent steigen und 2027 leicht auf 2,8 Prozent abebben.

Dauert der Iran-Krieg länger, dürfte dies für weniger Wachstum, aber mehr Inflation sorgen. In diesem Risikoszenario nehmen die Fachleute an, dass der Rohölpreis im Mai auf 120 Dollar je Barrel steigt, bis Oktober 2026 auf diesem Niveau verharrt und danach sinkt. Der Sachverständigenrat schätzt, dass die Wirtschaft dann 2026 wie im vergangenen Jahr nur minimal um 0,2 Prozent zulegen ‌dürfte und 2027 allenfalls um 0,5 Prozent wächst. Die Jahresteuerung würde dann ‌2026 sogar auf 3,5 Prozent klettern und 2027 noch bei 3,2 Prozent liegen.

KONJUNKTUR UND MAUE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT BREMSEN WIRTSCHAFT

Höhere Produktionskosten belasten den Ökonomen zufolge die Unternehmen und reduzieren deren Nachfrage nach Investitionen. Dies ergab jüngst auch eine Umfrage der Deutschen Industrie- und ⁠Handelskammer (DIHK). Für Impulse dürften die im Finanzpaket der Bundesregierung beschlossenen öffentlichen Mehrausgaben sorgen - und etwa die öffentlichen Tiefbau- und ‌Ausrüstungsinvestitionen ankurbeln. Auch im privaten Wohnungsbau zeichnet sich dem Sachverständigenrat ⁠zufolge Besserung ab. Wegen der mauen Weltkonjunktur - auch in Folge des Iran-Kriegs und der "protektionistischen US-Handelspolitik" - dürften die deutschen Exporte in diesem und im nächsten Jahr nur schwach steigen. "Zugleich nimmt der Wettbewerbsdruck auf den Weltmärkten zu", erläuterten die Regierungsberater. "China tritt zunehmend als Wettbewerber für Industrieprodukte auf." Die Volksrepublik habe ihre Warenexporte ‌nach Europa, dem wichtigsten Absatzmarkt deutscher Exporte, 2025 erneut gesteigert.

"Die ⁠seit sieben Jahren anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ⁠ist nicht nur konjunkturell bedingt, sondern hat auch strukturelle Ursachen", erklärten die Forscher. "Dazu zählt neben der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industriegüter auf dem Weltmarkt auch die demografische Entwicklung."

Höhere Ausgaben durch das Investitionspaket bei Infrastruktur und Verteidigung dürfte das Finanzierungsdefizit des Staates 2026 auf 3,7 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen und im nächsten Jahr sogar auf 4,3 Prozent treiben, schätzen die die Wirtschaftsweisen. Zum Vergleich: Der Maastricht-Vertrag erlaubt Euro-Ländern eigentlich nur einen Wert von 3,0 Prozent.

Der 1963 eingerichtete Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berät die Regierung. Das Gremium legt im Herbst ein Jahresgutachten vor - mit Prognosen zur Konjunktur und Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik - und aktualisiert dies im Frühjahr. Vorsitzende ist ⁠Monika Schnitzer. Weitere Mitglieder sind Veronika Grimm, Achim Truger, Martin Werding und seit März auch Gabriel Felbermayr.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)