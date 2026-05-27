Wirtschaftsweise senken Wachstumsprognose - fordern mehr Reformen

- von Klaus Lauer ⁠und Holger Hansen

Berlin, 27. Mai (Reuters) - Die Wirtschaftsweisen plädieren nicht nur wegen der mauen Konjunktur für mehr Reformen der Bundesregierung. Die fünf Top-Ökonomen sehen die Koalition unter Zugzwang, Deutschland - vor allem im Sozialbereich - fitter für die Zukunft zu machen. "Der Handlungsdruck ist massiv", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats, Monika Schnitzer, am Mittwoch bei der Vorlage des Frühjahrsgutachtens. "Man kommt bei den Reformen nicht wirklich voran", ergänzte Veronika Grimm. Die Staatsquote steige und die Haushaltsplanung fuße immer mehr auf Schuldenfinanzierung. Zudem zögen die Investitionen noch nicht ‌so stark an wie erhofft. Reformen seien auch nötig bei der Regulierung, Energieversorgung und Besteuerung von Firmen. "Wir sehen, wie schwierig das politisch ist", sagte Grimm mit Blick auf Debatten zwischen Union und SPD.

Wegen des Konflikts im Nahen Osten dampfen auch die Wirtschaftsweisen ihre Erwartungen für das Wachstum in Deutschland ⁠ein. "Der Iran-Krieg und der dadurch ⁠ausgelöste starke Anstieg der Rohöl- und Gaspreise sowie die US-Handelspolitik belasten die konjunkturelle Entwicklung", betonen die Regierungsberater. In diesem Jahr werde das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 0,5 Prozent steigen und nicht mehr wie noch im November erwartet um 0,9 Prozent. Für 2027 rechnen die Experten mit 0,8 Prozent Wachstum. Die hohen Energiepreise bremsten die Kaufkraft der Deutschen und so den privaten Konsum. Zudem dürfte die Inflation im Jahresschnitt auf 3,0 Prozent steigen und 2027 leicht auf 2,8 Prozent abebben.

SZENARIO BEI LANGEM KRIEG: "DANN IST ES VORBEI MIT ERHOLUNG"

Dauert der Iran-Krieg länger, dürfte dies für weniger Wachstum, aber mehr Inflation sorgen. In diesem Risikoszenario nehmen ‌die Fachleute an, dass der Rohölpreis im Mai auf 120 Dollar je Barrel steigt und erst ‌ab November sinkt. Der Sachverständigenrat schätzt, dass die Wirtschaft dann 2026 wie im vorigen Jahr nur minimal um 0,2 Prozent zulegt und 2027 allenfalls um 0,5 Prozent wächst. "Das sind spürbare Effekte", sagte Achim Truger. Die Jahresteuerung würde dann 2026 sogar auf 3,5 Prozent klettern und 2027 noch bei 3,2 Prozent liegen. Bei Horrorszenarien mit Ölpreisen von rund ⁠200 Dollar sei klar, was passiere - "dann ist es vorbei mit der Erholung", sagte Truger.

Für Impulse dürfte das Finanzpaket der Regierung mit Mehrausgaben sorgen und etwa die ‌öffentlichen Tiefbau- und Ausrüstungsinvestitionen ankurbeln. Auch im privaten Wohnungsbau zeichne sich Besserung ab. Wegen ⁠der mauen Weltkonjunktur - auch in Folge des Iran-Kriegs und der "protektionistischen US-Handelspolitik" - dürften sich die Exporte nur schwach entwickeln. Zugleich nehme der Wettbewerbsdruck auf den Weltmärkten zu, vor allem durch China. Die Volksrepublik habe ihre Warenexporte nach Europa, dem wichtigsten Absatzmarkt deutscher Exporte, 2025 erneut gesteigert - "was die deutsche Industrie in der Heimat und in den Drittmärkten stark belastet", sagte Gabriel Felbermayr.

"Die seit sieben Jahren anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ist ‌nicht nur konjunkturell bedingt, sondern hat auch strukturelle Ursachen", erklärte Grimm. Dazu zählten die ⁠sinkende Wettbewerbsfähigkeit und die demografische Entwicklung.

RAT: SOZIALEINNAHMEN ETWA DURCH LÄNGERES ARBEITEN ⁠ERHÖHEN

Der Sachverständigenrat warnt angesichts der Alterung der Gesellschaft vor einem drastischen Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge. Ohne Reformen werde der Gesamtbeitragssatz von derzeit 42,3 Prozent auf knapp 50 Prozent 2040 steigen, erklärte Martin Werding. Es stünden immer mehr Leistungsempfängern immer weniger Beitragszahler gegenüber. Bereits 2030 sei mit einem Beitrag von 45,4 Prozent zu rechnen, den Arbeitgeber und Beschäftigte bezogen auf den Bruttolohn aufbringen müssten.

Um Ausgaben im Sozialbereich zu dämpfen, schlagen die Fachleute Reformen vor. In der Krankenversicherung sollten Änderungen im Kliniksektor für mehr Effizienz sorgen. Die Preisbildung für Arzneimittel müsse mehr am Nutzen ausgerichtet werden. In der Pflegeversicherung sollten wenig zielgenaue Leistungen reduziert oder abgeschafft werden, sagte Schnitzer. Im gesamten Gesundheitsbereich seien Einschnitte nötig. "Wenn alle protestieren, hat man alles richtig gemacht."

Um die Einnahmenseite zu stabilisieren, schlagen die Wirtschaftsweisen Maßnahmen vor, die das Arbeitsvolumen vergrößern. Dazu zählt etwa ein weiteres Anheben des gesetzlichen Renteneintrittsalters, das nach geltendem Recht bis 2031 auf 67 Jahre ⁠steigt. Der Rat plädiert auch dafür, das Ehegattensplitting und Minijobs abzuschaffen.

Der 1963 eingerichtete Sachverständigenrat berät die Regierung. Er legt im Herbst ein Gutachten vor und aktualisiert dieses im Frühjahr.

(Bericht von Klaus Lauer und Holger Hansen; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)