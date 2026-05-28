Wall Street

Rekorde am US-Markt - Hoffnung auf Iran-Waffenruhe

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg für weitere Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Indizes Nasdaq und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Allerdings hielten sich die Aufschläge in Grenzen. US-amerikanische und iranische Unterhändler hätten sich angeblich auf eine Absichtserklärung zur Verlängerung des Waffenstillstands geeinigt, berichtete das US-Nachrichtenportal Axios.

Der S&P 500 legte zuletzt um 0,3 Prozent auf 7.541 Punkte zu. Für den Nasdaq ging es um 0,4 Prozent auf 30.079 Punkte nach oben und der umfassendere Nasdaq Composite stieg um 0,3 Prozent. Der US-Leitindex Dow Jones stand zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 50.590 Punkten.

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