Aktien New York: Rekorde - Hoffnung auf verlängerte Waffenruhe in Nahost

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg für erneute Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Die Indizes profitierten dabei auch von positiven Unternehmensnachrichten rund um Künstliche Intelligenz (KI).

Unterhändler aus den Vereinigten Staaten und dem Iran haben laut US-Kreisen eine vorläufige Einigung zu einem Rahmenabkommen erzielt. Präsident Donald Trump muss aber noch seine Zustimmung geben, wie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf zwei US-Beamte berichtete. Kreise bestätigten auf Nachfrage den Inhalt des Medienberichts.

Der S&P 500 stieg zuletzt um 0,6 Prozent auf 7.566 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um ein Prozent auf 30.261 Punkte nach oben, der umfassendere Nasdaq Composite legte in ähnlichem Umfang zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen bewegte sich zuletzt geringfügig im Minus bei 50.624 Punkten.

Das Thema Künstliche Intelligenz spielte unser anderem nach den Geschäftszahlen von Snowflake und Salesforce eine wichtige Rolle. Brent Thill, Analyst der Investmentbank Jefferies, sprach mit Blick auf die beiden Softwareunternehmen von der "Geschichte der zwei großen S: Snowflake nimmt Fahrt auf und Salesforce bleibt stabil". Dies zeigte sich auch bei den Aktienkursen: Während Snowflake um mehr als 38 Prozent nach oben schnellten, suchten Salesforce einen klaren Trend. Zuletzt lagen die Aktien gut ein Prozent im Plus.

"Die Bilanzen bestätigen unsere Einschätzung, dass sich die Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz zuerst und am deutlichsten im Bereich Daten-Infrastruktur zeigt", so Thill. Seine Kollegin Gabriela Borges von der Bank Goldman Sachs hält Snowflake für gut positioniert, sich ein großes Stück vom Kuchen der KI-bedingten Nachfrage nach Cloud-Diensten abzuschneiden.

Die Softwarebranche erlebt insgesamt eher eine schwierige Zeit. Die Anleger schwanken zwischen der Sorge vor Verdrängungseffekten durch KI und den Chancen, die dieser Megatrend andererseits auch bietet. Salesforce versuchen sich ähnlich wie die Aktien des deutschen Konkurrenten SAP auf dem tiefsten Niveau seit 2023 an einer Bodenbildung. Snowflake erholten sich zuletzt bereits deutlicher vom tiefsten Stand seit 2024.

Unter den größten Gewinnern im Dow zogen die Anteilscheine von Microsoft um 3,5 Prozent an. Laut einem Bericht des Tech- und Wirtschaftsmagazins "The Information", der sich auf eine nicht namentlich genannte Person beruft, wird der Software-Konzern nächste Woche auf seiner jährlichen Entwickler-Konferenz eine Reihe neuer KI-Modelle vorstellen.

Im Fokus standen auch die Aktien der Drohnenhersteller Kratos , Red Cat und Unusual Machines mit Kursgewinnen zwischen 14 und 60 Prozent. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" befindet sich die US-Regierungen in Verhandlungen mit Unternehmen des strategisch wichtigen Sektors über staatliche Finanzhilfen. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde die Bedeutung von Drohnen deutlich. Zuletzt hatte der Iran-Krieg dies untermauert.

Darüber hinaus griffen Anleger bei Einzelhändlern zu, nachdem Dollar Tree seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr überraschend deutlich angehoben hatte. Das erste Quartal war für den Betreiber von Billig-Gemischtwarenläden unerwartet gut verlaufen. Die Anteilscheine schnellten an der S&P-500-Spitze um fast 19 Prozent in die Höhe.

Im Kielwasser zogen die Aktien von Best Buy um knapp 18 Prozent an. Bei den Papieren von Kohl's stand ein Plus von gut 18 Prozent zu Buche./la/he