ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit dürften sie zum Tempo der Vergangenheit zurückkehren. Die Aktie habe allerdings noch nicht reagiert, die "Bären" mieden den Konsumgütersektor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:18 / GMT

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