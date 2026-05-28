ANALYSE-FLASH: RBC belässt Salesforce auf 'Sector Perform' - Ziel 210 Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Quartal sei für den Softwarekonzern solide verlaufen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulich sei die anhaltende Dynamik der KI-Plattform Agentforce, deren jährlich wiederkehrender Umsatz die Marke von einer Milliarde US-Dollar übertreffe./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDT
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