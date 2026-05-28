ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für H&M auf 169 Kronen - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 180 auf 169 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückenwind für die Profitabilität dürfte sich fortgesetzt haben, das Wachstum sei allerdings fraglich, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwochabend mit Blick auf das zweite Geschäftsquartal. Er kappte seine Schätzungen für die Schweden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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