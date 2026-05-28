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APA ots news: IWF-Chefin Kristalina Georgieva bei Volkswirtschaftlicher Tagung von OeNB und SUERF in Wien

Hochrangig besetzte Konferenz widmet sich den  
Herausforderungen der Geldpolitik in einem heterogenen 
Währungsraum 

Wien (APA-ots) - Ein Kamingespräch mit der Geschäftsführenden Direktorin  
des 
Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, ist eines 
der Programm-Highlights der heurigen Volkswirtschaftlichen Tagung am 
18. und 19. Juni 2026 in Wien. Unter dem Titel "Monetary policy trade 
-offs in a heterogeneous currency area" erörtern hochrangige 
Expert:innen bei der von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) 
und SUERF - The European Money and Finance Forum gemeinsam 
organisierten Konferenz die Herausforderungen einer gemeinsamen 
Geldpolitik in einem großen, von Unterschieden gekennzeichneten 
Währungsraum. Welche geldpolitischen Zielkonflikte müssen 
Entscheidungsträger:innen beachten? Und welche Politikbereiche 
könnten die Geldpolitik bei der Erreichung des Preisstabilitätsziels 
unterstützen? 

Geldpolitik in einem heterogenen Währungsgebiet wie dem Euroraum 
ist hoch komplex. Eine einzige geldpolitische Maßnahme kann sehr 
unterschiedliche Auswirkungen haben: So können etwa Maßnahmen, die 
darauf abzielen, die Inflation für das Währungsgebiet insgesamt nicht 
unter den Zielwert rutschen zu lassen, in einzelnen Sektoren, 
Regionen oder Ländern unter Umständen zu einer Verfestigung der 
Inflation oder finanziellen Ungleichgewichten führen. 

Bei der Konferenz wird deshalb ein Fokus darauf gelegt, wie 
Heterogenität geldpolitische Zielkonflikte bestimmt. Außerdem widmet 
man sich der Wechselwirkung zwischen geldpolitischen Maßnahmen 
einerseits und finanzpolitischen und makroprudenziellen Maßnahmen 
andererseits, die zur besseren Erreichung des Preisstabilitätsziels 
beitragen könnten. 

Zwtl.: Expert:innen aus Praxis und Forschung, Kamingespräch mit 
Kristalina Georgieva 

Eröffnet wird die Konferenz mit einem Kamingespräch von OeNB- 
Gouverneur Martin Kocher mit Kristalina Georgieva. In den 
anschließenden Sessions zu geldpolitischen und analytischen 
Fragestellungen und Forschungsergebnissen diskutieren hochrangige 
Expert:innen, darunter Bas ter Weel, Mitglied des Vorstands der De 
Nederlandsche Bank, FMA-Vorstandsmitglied Mariana Kühnel undMichal 
Horváth, Chefökonom der Národná banka Slovenska. 

Die 53. Volkswirtschaftliche Tagung findet im OeNB-Hauptgebäude, 
Otto-Wagner-Platz 3, statt. Da es sich um eine Hybrid-Veranstaltung 
handelt, ist eine Teilnahme sowohl vor Ort als auch online möglich. 
Weitere Informationen zu der Veranstaltung und die Möglichkeit, sich 
anzumelden, finden Sie auf der Website der OeNB www.oenb.at . 

Die Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB) vernetzt seit vielen Jahrzehnten führende 
Persönlichkeiten im Bereich Wirtschaftsforschung und 
Zentralbankwesen. Seit einigen Jahren erfolgt die Organisation 
gemeinsam mit dem Kooperationspartner SUERF. 

SUERF (The European Money and Finance Forum) ist ein unabhängiges 
Non-Profit-Netzwerk, das Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, 
Finanzinstitute, wissenschaftliche Institutionen und Finanzakteure 
miteinander verbindet. Weitere Informationen unter: www.suerf.org . 

Rückfragehinweis: 
   Zwtl.: Inhaltliche Fragen zur Konferenz 
    
   Oesterreichische Nationalbank 
   María T. Valderrama 
   Leiterin Monetary Policy 
   Telefon: +43 1 676 5014749 
   maria.valderrama@oenb.at 
    
   Zwtl.: 
    
   Zwtl.: Allgemeine Rückfragen 
    
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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