"Axios": USA und Iran einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe

Washington, ⁠28. Mai (Reuters) - Der Iran und die USA haben sich ‌laut einem Bericht der Nachrichtenwebsite "Axios" auf eine ⁠Grundsatzerklärung ⁠zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt. Die Dauer sei auf 60 Tage ‌angesetzt. US-Präsident Donald ‌Trump müsse jedoch noch seine endgültige ⁠Zustimmung erteilen, meldete "Axios" ‌unter Berufung ⁠auf zwei Insider am Donnerstag.

(Bericht von: Katharine Jackson and ‌Daphne ⁠Psaledakis, geschrieben von ⁠Christian Rüttger, redigiert von Andreas RinkeBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik ⁠und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)