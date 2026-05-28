"Axios": USA und Iran einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe
Reuters · Uhr
Washington, 28. Mai (Reuters) - Der Iran und die USA haben sich laut einem Bericht der Nachrichtenwebsite "Axios" auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt. Die Dauer sei auf 60 Tage angesetzt. US-Präsident Donald Trump müsse jedoch noch seine endgültige Zustimmung erteilen, meldete "Axios" unter Berufung auf zwei Insider am Donnerstag.
(Bericht von: Katharine Jackson and Daphne Psaledakis, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Andreas RinkeBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)
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