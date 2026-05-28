BA: Arbeitskräftenachfrage stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Berlin, ⁠28. Mai (Reuters) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat sich im Mai leicht erholt. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) ‌stieg um einen auf 103 Punkte, wie die Behörde am Donnerstag in Nürnberg ⁠mitteilte. ⁠Damit lag der Indikator drei Punkte über dem Vorjahreswert. Über dem Vorjahresniveau lagen die Stellenmeldungen aus dem öffentlichen Bereich, von Banken, dem Baugewerbe und ‌dem Gesundheitswesen. Zudem verzeichnete ‌das Verarbeitende Gewerbe erstmals seit über drei Jahren ein Plus. In den meisten ⁠anderen Wirtschaftszweigen sank die Zahl der gemeldeten ‌Stellen hingegen, besonders ⁠stark in der Zeitarbeit, im Gastgewerbe sowie im Bereich Information und Kommunikation.

Die BA legt am Freitag die Arbeitsmarktbilanz ‌für Mai ⁠vor. Für die Jahreszeit ⁠typisch ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl. Nach rund 3,008 Millionen Arbeitslosen im April könnte die Zahl erstmals seit Dezember wieder die Drei-Millionen-Marke unterschreiten.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)