Börse am Morgen 28.05.2026

Dax egalisiert Anfangsverluste - Rüstungstitel gefragt

onvista · Uhr
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Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quelle: Сake78 (3D & photo)

Die sich wieder verschärfende Auseinandersetzung im Nahen Osten hat den Dax am Donnerstag wenig beeindruckt. Im frühen Handel verlor der vorbörslich noch schwächere deutsche Leitindex lediglich 0,09 Prozent auf 25.156 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch bei 25.507 Punkten, dem er sich zuletzt genähert hatte, in Sichtweite.

Rüstungswerte gefragt

Rüstungswerte waren am Morgen die stärksten Titel im HDAX. TKMS-Aktien legten acht Prozent zu, die Aktie der Renk Group legte um sechs Prozent zu. Rheinmetall war drittstärkster Wert im HDAX mit einem Zugewinn von 3,5 Prozent.

CTS Eventim handelt ex-Dividende

Die Titel von CTS Eventim zierten das Tabellenende im HDAX. Der Grund dafür lag im Dividendenabschlag von 1,44 Euro je Aktie. (mit Material von dpa-AFX)

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