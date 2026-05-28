Bundeswehr bestellt mehr als 2000 Militär-Lkw bei Rheinmetall

Düsseldorf, ⁠28. Mai (Reuters) - Rheinmetall liefert mehr als 2000 Militär-Lastwagen an die Bundeswehr. Der Auftrag habe ein Volumen von knapp über ‌einer Milliarde Euro brutto, teilte der Düsseldorfer Rüstungskonzern am Donnerstag mit. Rheinmetall ⁠nehme die ⁠Bestellung für das zweite Quartal in die Bücher. Mit den Fahrzeugen sollen die Transportkapazitäten und die Mobilität der Truppe für die Landes- und ‌Bündnisverteidigung gestärkt werden. Die ‌Bestellung ist die vierte aus einem bestehenden Rahmenvertrag, der die Lieferung von insgesamt ⁠bis zu 6500 Fahrzeugen vorsieht.

Die Lastwagen ‌werden von der Rheinmetall-Tochter ⁠Rheinmetall MAN Military Vehicles gefertigt, einem Gemeinschaftsunternehmen der Düsseldorfer und des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Lkw-Bauers MAN. ‌Rheinmetall sei zentraler ⁠Partner für die Mobilität ⁠der Bundeswehr, betonte der Konzern, der jüngst angekündigt hatte, dass sich sein Umsatzwachstum im zweiten Quartal auch durch Bestellungen der Bundeswehr beschleunigen werde.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)