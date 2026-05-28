China warnt EU vor verkürztem Blick auf Handelszahlen

Peking/Berlin, 28. Mai (Reuters) - ⁠Kurz vor der Entscheidung über EU-Importzölle gegen Stahleinfuhren hat das chinesische Außenministerium der Europäischen Union vorgeworfen, die Handelsbeziehungen mit China falsch darzustellen. Die EU wähle Daten selektiv aus, um ein unausgewogenes Handelsverhältnis kritisieren zu können, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag in Peking. Er warnte, China werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine ‌Rechte und Interessen zu schützen. Auch der DIHK warnte vor weitreichenden EU-Abwehrinstrumenten.

"Wenn man nur den Warenhandel betrachtet, ohne den Dienstleistungshandel und die Investitionseinkünfte zu berücksichtigen, sich nur auf die reinen Handelszahlen konzentriert und nicht ⁠auf die ⁠Handelsstruktur und die Gewinnströme, dann führt das natürlich zu einer einseitigen Schlussfolgerung über ein Handelsungleichgewicht", sagte der Sprecher in Peking. Der EU gehe es um Protektionismus.

Zuvor hatte EU-Industriekommissar Stéphane Séjourne der "Financial Times" gesagt, dass die EU Importquoten und Zölle systematischer einsetzen würden, um Branchen wie Chemie, Metall und grüne Technologien zu schützen, die durch "unfairen chinesischen Wettbewerb" bedroht seien. Die EU wirft China seit langem unfaire Handelspraktiken vor, darunter die Nutzung ‌staatlich unterstützter Subventionen, Marktzugangsbarrieren und Maßnahmen, die ihrer Ansicht nach den ‌Wettbewerb verzerren. Vor allem Frankreich, Italien und Spanien drängen die EU, die Handelsmaßnahmen zu überarbeiten, um den Block wirksamer gegen übermäßig billige Importe zu verteidigen. Deutschland sieht dies eher skeptisch. Das Handelsdefizit der EU mit China bei Waren ⁠stieg im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf 359,9 Milliarden Euro.

Zwar öffnet sich die Schere ‌zwischen Importen und Exporten auch für Deutschland immer weiter. ⁠Dennoch warnte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier vor Schnellschüssen der EU. Eine Eskalation von Handelskonflikten würde viele deutsche Unternehmen zusätzlich erheblich belasten. "Der kurzfristige Schutz einzelner Branchen darf nicht zulasten der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaftsstandorte insgesamt gehen – und nicht jedes Produkt ist strategisch relevant", warnte er, ohne Details zu nennen. "Bevor ‌neue defensive handelspolitisch relevante Instrumente geschaffen werden, sollten zunächst ⁠Handelsdaten umfassend analysiert und bereits existierende Instrumente auf ⁠Eignung überprüft werden." Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft werde entscheidend sein, dass die Definition von "Überkapazitäten" am Ende nicht zum Bumerang für Europas eigene Industrie werde, fügte Treier mit Blick auf mögliche chinesische Gegenmaßnahmen hinzu.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche setzte am Donnerstag ihren China-Besuch zusammen mit deutschen Unternehmensvertretern fort. Im südchinesischen Guangzhou (Kanton) traf sie den Parteisekretär der Kommunistischen Partei Chinas der Provinz Guangdong, Huang Kunming, sowie den Gouverneur der Provinz, Meng Fanli. Reiche habe auf die Vorteile von fairem Wettbewerb und Marktoffenheit verwiesen, teilte das Ministerium mit. Die Wirtschaftsministerin hatte am Mittwoch mit Blick auf EU-Importzölle auf Stahl aus China gesagt, dass man eine ⁠Balance aus Schutz und Offenheit in den Handelsbeziehungen brauche.

(Bericht von Colleen Howe, Ethan Wang, Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)