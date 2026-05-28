Dax Chartanalyse 28.05.2026

Dax erreicht Korrekturziel - erneuter Anstieg wahrscheinlich

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.40025.500
Dax-Unterstützung25.00024.800

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Dax-Betrachtung vom vergangenen Dienstag ("Dax gleicht Iran-Rücksetzer aus - Konsolidierung einplanen") lautete wie folgt:

“So lange der nun als Widerstand (rot im Chart) fungierende Bereich um 25.400 Punkte nicht nachhaltig überwunden werden kann, ist der Weg des geringsten Widerstands zunächst abwärts. Hier muss in den kommenden Stunden und Tagen ein erneuter Anlauf an die 25.000er Marke eingeplant werden. Neue prozyklisch bullische Kaufsignale entstehen erst bei einem Stundenschlusskurs oberhalb von 25.400 Punkten, bis dahin wird eine technische Korrektur favorisiert.“

Die 25.400er-Marke wurde im Anschluss an die Betrachtung nicht mehr nennenswert attackiert, der Dax setzte erwartungsgemäß an die 25.000er Marke zurück und notierte heute vorbörslich teils sogar deutlich darunter. Ausgehend von dieser Zone konnte sich der Index dann heute Vormittag stabilisieren.

Dax-Ausblick: 

Mit dem Erreichen der 25.000er-Marke hat der Index sein kurzfristiges Korrekturziel abgearbeitet. Ausgehend von dieser Zone muss nun erneut mit Vorstößen vonseiten der Käufer und einem erneuten Anlauf in Richtung 25.400 Punkte und höher gerechnet werden. Dies ist aktuell das kurzfristig favorisierte Szenario. Eine erneute Eskalation in der Iran-Krise würde dieses Szenario allerdings wahrscheinlich negieren.

Technisch orientierte Trader können sich hier kurzfristig an der 25.000-Punkte-Marke orientieren: Oberhalb dieser Marke bleiben die Käufer aus technischer Sicht im Vorteil.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax Chartanalyse gibt es hier wieder am kommenden Dienstag.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU92A4) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 28.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.526,44 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62PN) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 28.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.526,94 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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