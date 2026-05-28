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DAX® - Gap im Mittelpunkt

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Gap im Mittelpunkt

Der DAX® gönnt sich nach dem starken Lauf der letzten Handelstage aktuell eine Verschnaufpause – bislang ohne echten Schaden im Chartbild. Auffällig: Die deutschen Standardwerte haben dabei den zweiten „inside day“ in Folge ausgebildet. Dieses Verhaltensmuster signalisiert eine nachlassende kurzfristige Volatilität und eine Art „Kräftesammeln“ innerhalb der Handelsspanne des Vortags. Solche Innenstäbe sind in Trends häufig Konsolidierungen auf hohem Niveau und können als Sprungbrett für die nächste Bewegung dienen. Deshalb definieren wir einen Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 25.395 Punkten als Taktgeber, um die historischen Hochstände bei 25.406/25.508 Punkten tatsächlich ins Visier zu nehmen. Ein wichtiges Argument stellt in diesem Zusammenhang das Aufwärtsgap vom Wochenbeginn (25.063 zu 24.944 Punkte) dar. Da diese Kurslücke bisher verteidigt wurde, unterstreicht das die Ambitionen der Bullen. Erst ein Gap-Closing würde das „bullische“ Szenario kurzfristig eintrüben. Bis dahin bleiben beim DAX® neue Allzeithochs unverändert auf der Agenda. Unter Tradingaspekten haben wir damit auch eine erste Absicherung definiert.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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