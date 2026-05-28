Dax niedriger erwartet- US-Angriffe im Iran dämpfen Friedenshoffnung

Frankfurt, 28. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag tiefer starten. Am Mittwoch hatte er kaum verändert bei 25.177 Punkten geschlossen. Widersprüchliche Aussagen zum Stand der Dinge ‌der Iran-USA-Verhandlungen verunsicherten die Investoren. An der Wall Street ging der Dow-Jones-Index - gestützt von Kursgewinnen bei Gesundheits- und Konsumgüterwerten - ⁠auf einem ⁠Rekordhoch aus dem Handel. Die Indizes S&P 500 und Nasdaq traten dagegen auf der Stelle. In Asien ließen Anleger Aktien am Donnerstag links liegen. Nachrichten über einen neuen US-Militärschlag im Iran dämpften die Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen.

Das ‌US-Militär hat einem Vertreter der US-Regierung ‌zufolge ein Militärgelände im Iran angegriffen. Die iranischen Revolutionsgarden attackierten einem Agenturbericht zufolge daraufhin einen US-Luftwaffenstützpunkt. Am Ölmarkt ging es für ⁠die Nordseesorte Brent und das US-Öl WTI nach den jüngsten ‌Verlusten um rund vier Prozent ⁠auf 98,20 beziehungsweise 92,52 Dollar je Fass nach oben.

Im Konjunkturkalender stehen aus den USA die Daten zum Privatkonsum, der so genannte PCE-Index - ein Inflationsmaß, das auf ‌die Konsumgewohnheiten der Verbraucher ausgerichtet ⁠ist und für die US-Notenbank ⁠Fed besonders wichtig ist. Darüberhinaus steht die zweite US-BIP-Schätzung an. Anleger werden zudem die Protokolle der vergangenen EZB-Sitzung begutachten. Auf der Unternehmensseite lädt die Deutsche Bank erstmals seit 2019 wieder zur Hauptversammlung in Präsenz ein.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.177,80

EuroStoxx50 6.070,54

EuroStoxx50-Future 6.086,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 50.644,28 +0,4%

Nasdaq

S&P 500 7.520,36 +0,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.087,86 -0,1%

Hang Seng 24.749,06 -2,3%

(Bericht von Anika Ross, Daniela ⁠Pegna, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)