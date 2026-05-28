DAX startet schwächer – Nahost-Sorgen belasten Europas Börsen

Der deutsche Aktienmarkt startet am Donnerstag leicht schwächer in den Handel. Der DAX notiert im frühen Geschäft moderat im Minus, auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich etwas leichter. An den US-Märkten zeichnet sich vorbörslich ebenfalls eine verhaltene Tendenz ab. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handelstag mit Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Makroökonomisch richtet sich der Blick heute klar auf die geopolitische Entwicklung rund um den Iran-Konflikt. Neue US-Angriffe auf iranische Infrastruktur sowie Drohnenabschüsse haben die Sorge vor weiteren Störungen wichtiger Öltransportrouten verstärkt. Die wieder anziehenden Energiepreise erhöhen zugleich den Druck auf die Inflationserwartungen und könnten die geldpolitischen Spielräume der Notenbanken einengen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Fokus der Einzelwerte steht Mutares. Die Aktie legt nach der Ankündigung zu, strategische Optionen für den Feuerwehrspezialisten Magirus zu prüfen. Dazu zählen sowohl ein Verkauf als auch ein möglicher Börsengang. Rückenwind erhält die Beteiligungsgesellschaft von starken operativen Fortschritten bei Magirus: Der Auftragseingang erreichte im ersten Quartal ein Rekordniveau, der Auftragsbestand summiert sich inzwischen auf mehr als 880 Millionen Euro.

Gefragt bleibt zudem Delivery Hero. Anleger reagieren positiv darauf, dass Uber seine Beteiligung weiter ausgebaut und sich über verschiedene Instrumente Zugriff auf einen deutlich größeren Stimmrechtsanteil gesichert hat. Zusätzlich sorgt das bereits bestätigte Übernahmeinteresse des US-Konzerns für Fantasie im Markt.

Bei SAP rücken derweil neue Branchensignale aus den USA in den Mittelpunkt. Enttäuschende Umsatzaussichten von Salesforce belasten die Stimmung im Softwaresektor, während starke Zahlen und ein milliardenschwerer Cloud-Deal von Snowflake mit Amazon die Dynamik im KI- und Cloudgeschäft unterstreichen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN7EM6 11,77 24002,704271 Punkte 21,32 Open End Siemens Energy AG Bull UN10BY 72,03 100,324134 EUR 2,42 Open End DAX® Bear UG2Y93 9,04 26004,999443 Punkte 28,01 Open End DAX® Bear UG2TLS 6,57 25756,645425 Punkte 39,34 Open End DAX® Bull UG4WCV 51,51 19990,885096 Punkte 4,86 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.05.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Goldman Sachs Group Inc. Call UG7QJF 6,71 1050,00 USD 6,12 16.12.2026 PDD Holdings Inc. ADR Call UG5FFR 0,58 100,00 USD 5,43 16.12.2026 BMW AG Call UN6Z01 0,87 82,00 EUR 4,16 22.12.2027 adidas AG Call UN5Z59 3,16 155,00 EUR 3,50 16.06.2027 Tesla, Inc Call UN1U2Q 5,84 400,00 USD 4,64 16.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.05.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UN7CLR 5,85 24174,068585 Punkte 25 Open End Nasdaq-100® Short UN7PEE 1,71 31972,139762 Punkte 15 Open End Intel Corp. Long UN7R7L 23,21 81,201485 USD 3 Open End Nvidia Corp. Long HD31H2 6,67 159,4922 USD 4 Open End adidas AG Long HC281K 5,14 110,457477 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.05.2026; 10:00 Uhr;

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