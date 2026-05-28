Dax zieht sprunghaft an - neue Gerüchte über Friedensabkommen

Der Dax hat am Donnerstagnachmittag einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Zuletzt notierte der Index nur noch 0,21 Prozent im Minus bei 25.125 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf zuvor immer größere Verluste gemacht hatte. Im Tief hatte der Leitindex des deutschen Aktienmarkts sogar die Marke von 25.000 Punkten unterschritten.

Hinter dem 200-Punkte-Sprung am Nachmittag stand ein Medienbericht, demzufolge ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran unmittelbar bevorsteht. Schon an den Handelstagen zuvor hatten die Börsen einen baldigen Deal zwischen den Kriegsparteien eingepreist. Am Donnerstag nun vermeldete das Nachrichtenportal "Axios", dass es zu einer Einigung gekommen sei.

Dem Bericht zufolge hätten die Länder ausgehandelt, den fragilen Waffenstillstand um 60 Tage zu verlängern und neue Verhandlungen über das Atomprogramm des Irans zu beginnen. Allerdings fehle noch das Einverständnis von US-Präsident Donald Trump zu diesem Abkommen. Als Quelle nannte "Axios" zwei US-Offizielle sowie einen regionalen Insider, der bei den Verhandlungen unterstützt habe, ohne jedoch genaue Namen zu nennen.