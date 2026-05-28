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Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,16 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Wolfilser/ Shutterstock

Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1617 (Mittwoch: 1,1637) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8608 (0,8593) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86665 (0,86618) britische Pfund, 185,24 (185,52) japanische Yen und 0,9167 (0,9153) Schweizer Franken fest.

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