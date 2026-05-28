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Dividendenkalender heute, 28.05.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 28. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
CarrefourEndgültiges Dividenden Datum
CTS EventimEndgültiges ex-Dividenden Datum
CTS EventimJährlicher Ex-Dividenden-Tag
Elmos SemiconductorEndgültiges ex-Dividenden Datum
Elmos SemiconductorJährlicher Ex-Dividenden-Tag
EnergiekontorJährlicher Ex-Dividenden-Tag
EnergiekontorEndgültiges ex-Dividenden Datum
Hoeegh AutolinersVierteljährliches Dividenden Datum
Hoeegh AutolinersVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
LEG ImmobilienJährlicher Ex-Dividenden-Tag
LEG ImmobilienEndgültiges ex-Dividenden Datum
SafranEndgültiges Dividenden Datum
SafranJährlicher Dividendenzahlungstermin
SK Hynix (GDR)Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
SK Hynix (GDR)Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SK Hynix (GDR)
CTS Eventim
Elmos
Energiekontor
LEG Immobilien
Hoeegh Autoliners
Safran
Carrefour

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