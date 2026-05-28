Energiekontor beschließt neuen Aktienrückauf über maximal 9 Millionen Euro
dpa-AFX · Uhr
BREMEN (dpa-AFX) - Die Energiekontor AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Ab sofort bis längstens zum 27. Mai 2027 sollen bis zu 80.000 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft werden, wie der im SDax notierte Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte. Der maximale Gesamtkaufpreis liegt den Angaben zufolge bei 9 Millionen Euro.
Die erworbenen Aktien können laut Unternehmen für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden. Das vorherige Rückkaufprogramm war Anfang April 2026 abgeschlossen worden./tav/stk
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