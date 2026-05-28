EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 und Verzicht auf Status als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Gesetz für Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Dividenden
GBK Beteiligungen AG: Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 und Verzicht auf Status als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Gesetz für Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
28.05.2026 / 16:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
GBK Beteiligungen AG: Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 und Verzicht auf Status als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Gesetz für Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG)
Hannover, den 28.05.2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der GBK Beteiligungen AG hat am 28.05.2026 auf Vorschlag der Verwaltung die Ausschüttung einer Dividende von 0,30 Euro pro Aktie aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 beschlossen. Der Gesamtbetrag der Ausschüttung beläuft sich auf 2.025.000,00 Euro.
Zudem hat die ordentliche Hauptversammlung auf Vorschlag der Verwaltung den Verzicht auf den Status als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Gesetz für Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG) beschlossen. Mit der Eintragung ins Handelsregister wird der Unternehmensgegenstand der GBK Beteiligungen AG um den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) erweitert, so dass die besonderen Vorgaben des UBGG künftig nicht mehr beachtet werden müssen.
Der Vorstand
Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG
Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).
Internet: www.gbk-ag.de
Kontakt:
GBK Beteiligungen AG
Christoph Schopp
Vorstand
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Tel.: 0511-2800790
Ende der Insiderinformation
28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GBK Beteiligungen AG
|Günther-Wagner-Allee 17
|30177 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511 - 2800790
|Fax:
|+49 (0)511 - 2800751
|E-Mail:
|schopp@gbk-ag.de
|Internet:
|www.gbk-ag.de
|ISIN:
|DE0005850903
|WKN:
|585090
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2335374
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2335374 28.05.2026 CET/CEST