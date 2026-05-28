EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.05.2026 / 16:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/annual_reports/2025_26/AGRANA_Jahresfinanzbericht_2025_26_DE_web.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/annual_reports/2025_26/AGRANA_Annual_Financial_Report_2025_26_EN_web.pdf

Bemerkungen:

AGRANA Jahresfinanzbericht 2025|26 (PDF)

28.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Internet:www.agrana.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2335354 28.05.2026 CET/CEST

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