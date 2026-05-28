EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.05.2026 / 16:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/annual_reports/2025_26/AGRANA_Jahresfinanzbericht_2025_26_DE_web.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/annual_reports/2025_26/AGRANA_Annual_Financial_Report_2025_26_EN_web.pdf

Bemerkungen:

AGRANA Jahresfinanzbericht 2025|26 (PDF)

28.05.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Österreich Internet: www.agrana.com

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