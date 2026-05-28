EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.astagroup.com/investors/publications/

Bemerkungen:

ASTA Interim Finanzreport Q1 2026

28.05.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG Oed 1 2755 Oed Österreich Internet: https://www.astagroup.com/de

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