EQS-AFR: Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.05.2026 / 08:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Burgenland Holding AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.buho.at/finanzberichte

28.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Burgenland Holding AG
Marktstraße 3
7000 Eisenstadt
Österreich
Internet:www.buho.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2334274 28.05.2026 CET/CEST

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