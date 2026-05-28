EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.05.2026 / 18:15 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/konzernzwischenmitteilung_q1_2026pdf.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/consolidated_interim_financial_report_q1_2026.pdf

28.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Internet:http://cpi-europe.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2335446 28.05.2026 CET/CEST

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