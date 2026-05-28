EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.evn.at/publikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.evn.at/publications

28.05.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: EVN AG EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf Österreich Internet: www.evn.at

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