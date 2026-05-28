EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A4DFUP9 Abgang von Stück [6] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von ...

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.05.2026 / 17:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Achim
Nachname(n):Plate

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LAIQON AG

b) LEI

391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000A4DFUP9

b) Art des Geschäfts

VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A4DFUP9 Abgang von Stück [6] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 im Wege der Einbringung in die LAIQON AG im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung. Als Gegenleistung zeichnet die Meldepflichtige Stück [96.000] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf die eingebrachte Teil-Schuldverschreibung in Höhe von insgesamt EUR [10.758,90] gezahlt.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Internet:https://laiqon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105182 28.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Laiqon

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
KI-Boom
Noch sind die Börsen nicht in einer Blasegestern, 13:46 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen