EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, KAUF Aktie ISIN: DE000A12UP29 Zeichnung von Stück [96.000] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung gegen ...
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.05.2026 / 17:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Plate & Cie. GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Achim
|Nachname(n):
|Plate
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LAIQON AG
b) LEI
|391200MMIN9EPH3GOD16
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A12UP29
b) Art des Geschäfts
|KAUF Aktie ISIN: DE000A12UP29 Zeichnung von Stück [96.000] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung gegen Einbringung von Stück [6] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00. Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf sämtliche eingebrachten Teil-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR [10.758,90] gezahlt.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|28.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LAIQON AG
|An der Alster 42
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://laiqon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105190 28.05.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Ernst Russ AG: Erhöhung des Streubesitzes nach erfolgreicher Umplatzierung von Aktien durch Hauptaktionäregestern, 12:53 Uhr · EQS Group
Plus-Analysen