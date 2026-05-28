EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, VERKAUF Schuldtitel ISIN:DE000A4DFUP9 Abgang von Stück [9] Teil-Schuldverschreibungen der Anlei-he 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im ...

VERKAUF Schuldtitel ISIN:DE000A4DFUP9 Abgang von Stück [9] Teil-Schuldverschreibungen der Anlei-he 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 der LAIQON AG im Wege der Einbringung in die LAIQON AG im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung. Daneben werden im Rahmen der gemischten Sachkapitalerhöhung von der Meldepflichtigen Stück [678] Teil-Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2023/2028 der LAIQON AG (ISIN: DE000A351P38) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 in die LAIQON AG eingebracht (siehe hierzu gesonderte Mitteilung). Als Gegenleistung zeichnet die Meldepflichtige Stück [198.240] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) sowie Stück 339 Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/31 der LAIQON AG (ISIN: DE000A460QG9) im Nenn-betrag von je EUR 1.000,00. Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf sämtliche eingebrachten Teil-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR [38.557,31] gezahlt.