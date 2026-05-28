EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, KAUF Schuldtitel ISIN: DE000A460QG9 Zeichnung von Stück [376] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der LAIQON AG (ISIN: DE000A460QG9) im ...

KAUF Schuldtitel ISIN: DE000A460QG9 Zeichnung von Stück [376] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der LAIQON AG (ISIN: DE000A460QG9) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 der LAIQON AG im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung gegen Einbringung von (i) Stück [751] Teil-Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2023/2028 der LAIQON AG (ISIN: DE000A351P38) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 und (ii) Stück [4] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00. Neben dieser Zeichnung zeichnet die Meldepflichtige im Rahmen der gemischten Sachkapitalerhöhung Stück [124000] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) (siehe hierzu gesonderte Mitteilung). Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf sämtliche eingebrachten Teil-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR [32.005,39] gezahlt.