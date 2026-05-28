EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A351P38 Abgang von Stück [751] Teil-Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2023/2028 der LAIQON AG (ISIN: DE000A351P38) ...

VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A351P38 Abgang von Stück [751] Teil-Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2023/2028 der LAIQON AG (ISIN: DE000A351P38) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 im Wege der Einbringung in die LAIQON AG im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung. Daneben werden im Rahmen der gemischten Sachkapitalerhöhung von der Meldepflichtigen Stück [4] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 in die LAIQON AG eingebracht (siehe hierzu gesonderte Mitteilung). Als Gegenleistung zeichnet die Meldepflichtige Stück [124.000] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) sowie Stück [376] Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/31 der LAIQON AG (ISIN: DE000A460QG9) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00. Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf sämtliche eingebrachten Teil-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR [32.005,39] gezahlt.