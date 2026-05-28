EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A351P38 Abgang von Stück [751] Teil-Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2023/2028 der LAIQON AG (ISIN: DE000A351P38) ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.05.2026 / 18:06 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Plate Verwaltungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Achim
|Nachname(n):
|Plate
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LAIQON AG
b) LEI
|391200MMIN9EPH3GOD16
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A351P38
b) Art des Geschäfts
|VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A351P38 Abgang von Stück [751] Teil-Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2023/2028 der LAIQON AG (ISIN: DE000A351P38) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 im Wege der Einbringung in die LAIQON AG im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung. Daneben werden im Rahmen der gemischten Sachkapitalerhöhung von der Meldepflichtigen Stück [4] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 in die LAIQON AG eingebracht (siehe hierzu gesonderte Mitteilung). Als Gegenleistung zeichnet die Meldepflichtige Stück [124.000] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) sowie Stück [376] Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/31 der LAIQON AG (ISIN: DE000A460QG9) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00. Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf sämtliche eingebrachten Teil-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR [32.005,39] gezahlt.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|28.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LAIQON AG
|An der Alster 42
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://laiqon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105202 28.05.2026 CET/CEST
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