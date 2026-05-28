EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A4DFUP9 Abgang von Stück [1] Teil-Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im ...

VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A4DFUP9 Abgang von Stück [1] Teil-Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 im Wege der Einbringung in die LAIQON AG im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung. Als Gegenleistung zeichnet die Meldepflichtige Stück [16.000] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf die eingebrachte Teil-Schuldverschreibung in Höhe von insgesamt EUR [1.793,15] gezahlt.